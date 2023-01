Mercato OM : « Longoria? Ce n’est pas le football que j’aime »

Sur Europe 1, le journaliste Philippe Doucet a décrit Pablo Longoria comme un dirigeant intelligent et brillant avant d’affirmer qu’il s’agissait d’un football qu’il n’aimait pas.

Pablo Longoria est arrivé à la présidence de l‘Olympique de Marseille et a apporté un vent de fraîcheur après des années compliquées avec Jacques-Henri Eyraud. L’Espagnol a réussi à gagner le coeur des supporters en prouvant son amour pour le club et pour le football.

Seulement, Philippe Doucet ne l’entend pas tout à fait de cette oreille. Le journaliste était au micro d’Europe 1 ce mercredi soir et a évoqué la modernité du profil de Pablo Longoria. Selon lui, il s’agit bien d’un homme brillant mais il ne coche pas les cases du football qu’il apprécie.

Longoria est-il en train de construire un grand #OM ? 🗣️💬 »C'est quelqu'un de très brillant, il est très intelligent, très malin mais ce n'est pas le football que j'aime… Parce qu'on a l'impression que tous les 3 mois, il veut tout changer. » @doucetphilippe2

On a l’impression que tous les 3 mois, Longoria veut tout changer — Doucet

« Pablo Longoria, c’est quelqu’un de très brillant. Il est très impressionnant par sa capacité à synthétiser les choses, à aller très très vite. C’est un directeur sportif, la direction du club ce n’est pas lui qui l’assume complètement, on le sait bien. Il y a des directeurs financiers etc. Il est bien entouré, peu importe, il a fait son entourage. Je trouve que c’est un personnage brillant, très intelligent, très malin mais ce n’est pas le football que j’aime. Parce qu’on a l’impression que tous les 3 mois il veut tout changer. Oui, il parle de stabilité mais il ne le pense pas. Il sait qu’aujourd’hui, avec les capacités financières de l’OM, il ne peut pas faire ce qu’il veut, c’est sûr. S’il était à la place de Campos au PSG, il n’agirait pas de la même manière. Mais là, il est limité. Je pense que ça correspond à sa philosophie. Il fait des coups, il tente des trucs et au bout de 3 mois, il n’est pas satisfait et le mec dégage au mercato d’hiver, il en veut un autre… Ce n’est pas le football que je comprends et que j’aime mais je reconnais que dans ce style, le type est assez brillant. » Philippe Doucet – Source : Europe 1 (25/01/23)