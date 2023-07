Mercato OM : Longoria cherche des profils offensifs différents !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Avec l’arrivée de Marcelino, le style de jeu va changer à l’OM. Pour cela, Pablo Longoria va devoir recruter notamment dans le secteur offensif qui a besoin d’autres profils.

Cette semaine de reprise se fait sans les internationaux dont Vitinha, le seul attaquant restant. En effet, Alexis Sanchez ne devrait pas prolonger, Suarez, Milik, Bakambu et Dieng sont partis. Interrogé sur le manque d’attaquants dans l’effectif actuel, Marcelino a avoué qu’il allait falloir recruter dans ce secteur de jeu. « Nous devons optimiser le travail. On va commencer sans plusieurs éléments. On n’a pas d’excuse. On va avoir besoin de profils différents, il faudra qu’on se bouge sur les profils offensifs en plus des joueurs cités. Les attaquants seront peut-être ceux qui s’adapteront le plus facilement. On va essayer de travailler pour bien faire. C’est la position qu’on a aujourd’hui. »

#Marcelino : « Il faudra faire quelques changements dans l’effectif. On en discute depuis un moment. Quand on voit ce qu’il y avait l’an dernier, la structure était différente. On veut des joueurs de côtés pour attaquer les espaces. On va discuter de tout ça ensemble » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023

Des joueurs de côté et un attaquant rapide sont attendus

En effet, non seulement Pablo Longoria va devoir recruter un ou des attaquants de pointes, mais le président va aussi devoir trouver des ailiers. Marcelino va avoir besoin de plus de vitesse et de profondeur. Une tendance que confirme le quotidien l’Equipe, « il faudra reconstruire le secteur offensif quasiment dans son intégralité alors qu’il est un adepte du 4-4-2, un système totalement différent de celui d’Igor Tudor. Des joueurs de côté sont donc attendus et un attaquant rapide aussi. »

Le journal L’Equipe annonce ce mercredi qu’un accord a été trouvé avec Iuri Moreira, attaquant de 19 ans qui évoluait à Benfica. En fin de contrat avec le club, le jeune portugais devrait s’engager à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Il n’aura jamais joué avec l’équipe première mais aura évolué en Youth League où il a livré une passe décisive. Un recrutement en post-formation qui ne devrait pas être utile dans l’immédiat…