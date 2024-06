Mercato OM : Longoria claque la porte malgré un accord avec le joueur !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria doit reconstruire un effectif plus en adéquation avec les ambitions de De Zerbi. Pour autant, le président de l’OM ne veut pas céder aux demandes extravagantes et aurait donc refermé le dossier menant à la pépite de Dijon, Rayane Messi.

Selon le journaliste de Footmercato, Santi Aouna , « Marseille se retire du dossier Rayane Messi. Malgré un accord avec le joueur, les olympiens ne veulent pas aller plus loin dans le dossier. Dijon demande un prix démesuré pour un joueur de 17 ans… » Coup de bluff ou réel choix face à la surenchère ?

Messi trop cher ?

🚨EXCL: 🔴🇫🇷 #National| ❌️ Marseille se retire du dossier Rayane Messi ⛔️ Malgré un accord avec le joueur, les olympiens ne veulent pas aller plus loin dans le dossier 💰 Dijon demande un prix démesuré pour un joueur de 17 ans Plus d’infos à venir sur @footmercato pic.twitter.com/TWHVFjGVch — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 22, 2024



Dijon devrait lâcher sa pépite dès cet été ! En effet, le jeune attaquant Rayane Messi fait énormément parler de lui depuis quelques semaines. Dans un podcast sur RMC nommé « Scouting », son père, Zacharie Messi, s’est exprimé sur l’avenir de son fils. L’OM, qui s’est positionné il y a quelques semaines, sait déjà à quoi s’en tenir. L’entourage du joueur recherche un club qui lui permettra de progresser et de passer un cap après la Bourgogne.

Le crack Rayane Messi (16 ans) a inscrit son premier but avec Dijon en National ce soir pour sa deuxième entrée avec les A ! 🇫🇷😍 Plus jeune buteur de l’Histoire du club. 👶 🎥 @NationalFFF pic.twitter.com/Fv2qTnwtd6 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2024

« Nous sommes basés sur un chemin de progression donc le club qui voudra accueillir Rayane devra vraiment le mettre dans des conditions pour qu’il puisse garder en mémoire ce qu’il a appris à Dijon afin pouvoir progresser de plus en plus avec les équipements, l’environnement stable qui va avec, tout simplement un club qui cherche à le faire progresser », a expliqué le père de Rayane Messi dans le podcast de RMC avant d’ajouter : « Il est rentré dans le monde professionnel et doit y rester pour justement bien grandir et pouvoir progresser afin de ne pas régresser en retournant en arrière, il doit rester dans le monde professionnel pour grandir. »

L’OM ne veut pas payer 4M€ pour cette pépite ?

🚨L’OM suit la pépite Rayane Messi 🇫🇷 (16 ans), l’attaquant de Dijon qui a déja marqué en National ! Le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayern Munich, Lille et Strasbourg sont aussi sur le dossier. (@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/T6iRr2Xq64 — Infos OM (@InfosOM_) April 16, 2024

Selon l’Equipe, « dans sa stratégie de faire venir des jeunes joueurs à fort potentiel, l’OM aimerait pouvoir attirer l’international français U17. Mais pas à n’importe quel prix. Les premières discussions entre les deux clubs ont révélé un écart conséquent entre les différentes positions. Dijon demande toujours 4 M€, ce que l’OM, mais aussi la grande majorité des clubs intéressés, n’est pas disposé à payer aujourd’hui. En France, plusieurs autres écuries, dont le LOSC, tentent aussi d’avancer sur le dossier. »