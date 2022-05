Mercato OM – Longoria concède : « beaucoup de paroles données n’ont pas été respectées… »

Ce mercredi, Pablo Longoria était l’invité de Rothen S’enflamme sur RMC. Le président de l’OM a fait le point sur le dossier Boubacar Kamara, parti libre sans prolonger son contrat…

Kamara a quitté l’OM libre de tout contrat pour signer à Aston Villa, pourtant l’OM a tenté de le faire prolonger en lui faisant plusieurs offres se contrat. Le milieu de terrain a décidé de changer d’air pour un club moyen de Premier League et un gros salaire anglais. Pablo Longoria regrette ce départ mais respecte la décision du joueur malgré certaines garanties données par son entourage…

🗣️💬 « Il y a eu beaucoup de paroles données pas respectées » Pablo Longoria revient sur le départ agité de Boubacar Kamara vers Aston Villa. pic.twitter.com/7an440M4IS — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 25, 2022

« Dans la vie, il faut toujours respecter les choix personnels. On m’a beaucoup posé cette question, et pas seulement pour Kamara. Mais dès qu’il s’agit d’un joueur libre, je dis toujours qu’il faut respecter les décisions personnelles de tous les joueurs. Nous avons des regrets au sein du club, moi aussi. Je dis toujours que je n’ai jamais perdu un joueur libre dans ma carrière. On a beaucoup discuté avec son entourage en offrant plusieurs possibilités. Mais la liberté individuelle de chacun de prendre des décisions sera toujours respectée. Même s’il faut rappeler une chose: c’est compliqué dans le monde du football actuel. C’est une tendance depuis deux ou trois saisons: de plus en plus de joueurs partent libres de leur club formateur à l’issue de leur contrat, et ce n’est pas une bonne tendance pour le football en général. Ce sujet fait l’objet de discussions entre dirigeants du football européen. C’est une tendance de plus en plus dangereuse. Et surtout, c’est un choix individuel et c’est un joueur qui était très investi pour le projet cette saison. Il a réalisé une fin de saison énorme, conscient du risque de blessure que les joueurs qui partent libres prennent avec ce niveau d’engagement. Son niveau de performance lors du dernier mois de compétition a été l’une des clés qui nous a permis d’atteindre nos objectifs. (…) Je n’aime pas parler des conversations privées et de leur contenu. J’ai foi dans le respect entre les personnes. Mais dans la vie, je crois aussi à la parole donnée. Et ici, il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées. ». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)