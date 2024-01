Mercato OM : Longoria confirme pour Pape Gueye !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi, l’OM a convié la presse pour présenter sa première recrue Jean Onana. Le président de l’OM, Pablo Longoria a évoqué le mercato et notamment le cas Pape Gueye. L’international sénégalais ne devrait pas rester à Marseille…

Pablo Longoria a été franc concernant Pape Gueye, le milieu de terrain parti à la CAN a refusé les deux offres de prolongation du club. Il avait jusqu’au 7 janvier, du coup son départ pourrait intervenir avant la fin du mercato hivernal. « La situation de Pape Gueye est différente. On a proposé des offres de prolongation, au mois de décembre. Le joueur n’a pas donné suite. C’est forcément une possibilité qu’il parte cet hiver. On cherche la meilleure solution pour tout le monde »

Longoria confirme le refus de prolonger de Gueye et parle d’un départ cet hiver !