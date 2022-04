Mercato OM : Longoria déjà sur le point de finaliser un gros transfert ?

Très actif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria aurait déjà bien avancé en vue du prochain marché des transferts. Le président de l’OM serait proche de boucler l’arrivée de l’attaquant Mohamed-Ali Cho.

Le prochain mercato se rapproche doucement. Après avoir déjà été très actif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria commencerait déjà à observer plusieurs profils en vue de la saison prochaine. Cette saison, le président olympien est parvenu à reconstruire une équipe compétitive, actuellement deuxième du championnat et en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Toutefois, nul doute qu’il cherche à améliorer certains points de l’effectif.

⚪🔵 L’OM a proposé pour le moment 12 millions d’euros (+ bonus) pour Mohamed-Ali Cho, mais la direction angevine en voudrait au moins 15 millions, selon les informations de RMC Sport. — RMC Sport (@RMCsport) April 29, 2022

Mohamed-Ali Cho ça chauffe

Le profil de Mohamed-Ali Cho est annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines. À seulement 18 ans, il est une révélation de la Ligue 1 et attise déjà les convoitises de plusieurs équipes en Europe. Parmi elles, le Borussia Dortmund, qui a tenté de le recruter cet hiver. Mais aussi le Betis Séville et l’Eintracht Francfort sont venus aux renseignements. Selon RMC qui cite une source proche du dossier: « le dossier avance bien ». Le média précise que « l’OM et le SCO ne sont plus très loin d’un accord. La direction marseillaise a proposé pour le moment 12 millions d’euros (+ bonus), mais la direction angevine en voudrait au moins 15 millions. En revanche, le joueur, lui, ne s’est pas encore mis d’accord avec l’OM. » La question qui va se pose si cette arrivée se confirme est : qui va quitter l’OM cet été ? Milik, Dieng, Bakambu ?