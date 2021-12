Mercato OM : Longoria devra trouver au moins 10M€ pour cette cible défensive ?

Le président de l’OM, Pablo Longoria va devoir vendre avant de pouvoir renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli cet hiver. Alors que plusieurs noms ont déjà été évoqués, le patron de l’OM devra trouver au moins 10M€ pour convaincre Anderlecht de laisser filer Sergio Gomez…

C’est une rumeur mercato qui reste surprenante. En effet, selon le média belge la dernière heure, Pablo Longoria aurait bien dans sa short list le nom de Sergio Gomez. Si le latéral gauche espagnol fait un très bon de début de saison en Jupiler League, son profil ne semble pas correspondre aux caractéristiques utilisées par Sampaoli. En effet, le coach argentin joue sans latéral gauche (Amavi est remplaçant) et utilise Peres dans un rôle hybride de défenseur central / latéral.

Le journaliste Florian Holsbeek nous a expliqué jeudi que le latéral gauche espagnol formé à la Masia est vraiment un joueur de couloir qui peut éventuellement évoluer plus haut mais pas dans l’axe. Alors que DH Sport a précisé que le club belge ne veut pas laisser filer son défenseur, le montant d’un hypothétique transfert serait selon Florian Holsbeek de minimum 5 à 6M€, le média belge parle plutôt de 10M€ !

🤝 Selon la DH, Anderlecht voudrait conserver Sergio Gomez jusqu’en juin 2023 Le joueur se sent bien au Sporting et seule une très grosse offre (plusieurs dizaines de millions d’euros) pourrait faire craquer les dirigeants bruxellois pic.twitter.com/5MUJjIM2vp — Ma Pro League (@MaProLeague) December 10, 2021

Il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour libérer Sergio Gomez

« Ce que l’on pense de lui ici, c’est que c’est une excellente patte gauche. Il sait centrer, il sait varier ses centres. Il lève la tête, c’est un footballeur très intelligent. Maintenant, le Sporting d’Anderlecht a quand même mis 2,5M€ pour le récupérer en provenance de Dortmund. Officiellement il n’est pas à vendre mais comme tous les joueurs du championnat belge il est « achetable ». En terme de montant de transfert, à mon avis il faut compter entre 5 et 6M€, plus vers 6 pour le libérer. C’est plus ou moins le prix des latéraux qui quittent la Belgique, le transfert d’Hugo Siquet qui a quitté le Standard pour Fribourg est estimé à 5M€ qui peut aller jusqu’à 7 avec les options. Il s’est très vite adapté dans un système de jeu qu’il ne connaissait pas, Anderlecht joue en 4-2-2-2 avec deux milieu défensif et deux joueurs sur les côtés en pieds inversés et donc qui rentre ce qui laisse la possibilité d’aller centrer. Il joue très haut, et il a été embêté sur certaines rencontres si son adversaire direct a de la vitesse et peut le prendre dans son dos. Mais sur 8 rencontres sur 10 c’est un excellent joueur, il pourrait peser un peu plus sur le jeu. C’est le meilleur passeur de son équipe avec 7 passes décisives et 5 buts. C’est un joueur appliqué qui sait respecter les consignes, il peut jouer seul sur son côté dans une défense à 5 ou à 4. Par contre il ne va jamais dans l’axe, il reste toujours collé à la ligne, c’est là qu’il est le plus fort. » Florian Holsbeek – source : Footballclubdemarseille (09/12/2021)