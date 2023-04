Mercato OM : « Longoria doit recruter et prendre des risques »

Au micro de BFM Marseille dans l’émission Virage Marseille, l’agent Jean-Pierre Bernès a complimenté Pablo Longoria sur son travail depuis qu’il est à l’OM.

Depuis que Pablo Longoria est président de l’Olympique de Marseille, l’ordre et le calme semblent être de retour au club après le feu allumé par Jacques-HenriEyraud. L’Espagnol, connaisseur de football et des rouages du recrutement a su être malin ces derniers mois pour renforcer son équipe à moindre coût.

Ici, vous ne pouvez pas faire dans la demi-mesure, il faut être ambitieux

Jean-Pierre Bernès était l’invité de BFM Marseille dans l’émission Virage Marseille. Ce dernier a dit tout le bien qu’il pensait de Pablo Longoria avant d’évoquer la nécessité d’être qualifié en Ligue des Champions. « Pablo est pour moi un grand dirigeant, a début Bernès. Ça fait longtemps que Marseille n’avait pas eu un président qui connaissait le football, c’était le problème avec ses prédécesseurs. Lui, il sait de quoi il parle et, effectivement, il prend peut-être des risques mais il a compris Marseille. Ici, vous ne pouvez pas faire dans la demi-mesure, il faut être ambitieux. Pour cela, il faut recruter, donc prendre des risques. Espérons que la qualification en Ligue des champions permette de limiter ces risques

⚽ « Le club se met beaucoup de pression pour une qualification en Ligue des Champions » Les chroniqueurs de #VirageMarseille expliquent pourquoi une qualification en Ligue des Champions est vitale pour l’OM pic.twitter.com/7b4ywEqIFj — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) April 24, 2023

Bailly, c’est un échec industriel

Des risques, il en a pris… Notamment avec Eric Bailly qui s’avère finalement être un énorme échec.En mars dernier, notre invité Jérémy Attali-Pietri s’est exprimé sur la situation actuelle d’Eric Bailly. Le journaliste du site Actu.fr a été surpris de voir le salaire du défenseur, surtout avec le temps de jeu qu’il a cette saison. « L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. »