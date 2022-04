Mercato OM: Longoria doublé pour ce latéral droit de Ligue 1 ?

A la recherche de bons coups pour renforcer l’effectif marseillais, Pablo Longoria fait très attention aux joueurs qui arrivent en fin de contrat. Le cas d’un latéral droit de Ligue 1 intéresserait fortement le président marseillais mais d’autres clubs seraient rentrés dans la danse.

L’une des déceptions de la saison est à coup sûr Pol Lirola. Le latéral droit espagnol était très attendu après les six mois qu’il a disputé sous le maillot olympien l’an dernier. Le prix élevé de son transfert rend sa saison encore plus difficile à digérer pour certains supporters. Souvent mis sur le banc par Jorge Sampaoli, l’OM chercherait un nouveau latéral droit pour rentrer dans la rotation et venir concurrencer l’ancien de la Fiorentina. Le président marseillais aurait coché le nom de Junior Sambia pour le prochain mercato estival, d’autant plus que le Montpelliérain sera libre à la fin de la saison. Cependant, d’autres clubs seraient intéressés par le profil du joueur et seraient rentrés en concurrence avec l’Olympique de Marseille.

Strasbourg et Crystal Palace sur Sambia ?

Malgré la très bonne saison de Guilbert sur le côté droit de la défense strasbourgeoise, les Alsaciens voudraient faire de Sambia la doublure du défenseur droit français en vue d’une probable qualification en coupe d’Europe. Prêté par Aston Villa, Guilbert aurait de grandes chances de rester au Racing la saison prochaine. Autre club dans la course, Crystal Palace. Le club coaché par Patrick Vieira voudrait également récupérer le joueur héraultais.

Marseille, c’est l’aventure de ma vie

Dans une interview accordée à France Football, Pablo Longoria a déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille et à la ville en général.

« Cette ville me ressemble. Je l’adore. Cette aventure à Marseille, c’est l’aventure de ma vie. Pour la première fois, je ne pense pas au futur. Je sais déjà que je ne travaillerai jamais à la tête d’un autre club. Je me sens à la maison. J’imaginais le club parfait ainsi. Les sensations sont si fortes ici » Pablo Longoria – Source: France Football