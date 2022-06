Mohamed-Ali Cho est l’une des pistes qui ressort le plus depuis le début des tractations en vue du mercato estival. L’OM n’est pas au bout de ses peines sur ce dossier puisque selon RMC, la Real Sociedad serait très intéressé par l’attaquant du SCO Angers.

Mohamed-Ali Cho devrait quitter Angers cet été. Son club a fixé son prix aux alentours des 12-15 millions d’euros. L’OM serait prêt à payer cette somme mais n’a pas encore réussi à convaincre le très jeune attaquant qui dispose de plusieurs possibilités. Selon RMC, après l’intérêt du Bétis Séville, un autre club espagnol serait aussi dans la course pour recruter le jeune attaquant de 18 ans, il s’agirait de la Real Sociedad. L’affaire devrait rapidement se régler puisqu’Angers a perdu quelques cadres en fin de contrat comme Mangani, Traoré et Manceau et aura besoin de liquidités pour les remplacer.

👀 Si l’OM est toujours intéressé par Mohamed Ali Cho, c’est un autre club qui tient la corde ces derniers jours : la Real Sociedad. Le club espagnol s’active en coulisses pour convaincre l’attaquant français de 18 ans de rejoindre la Liga. — RMC Sport (@RMCsport) June 10, 2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un coup de cœur de Sampaoli à 12M€ ?

Cho est sûrement considéré comme le meilleur de sa génération – Massilia 1978

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille sur FCM le mois dernier, David « Massilia 1978 » voyait Mohamed-Ali Cho comme l’un des meilleurs de sa génération en déclarant que ce serait un bon coup comme l’avait fait Lille quand ils ont pris Nicolas Pépé à Angers.

« C’est un 2004, sûrement considéré comme le meilleur de sa génération. C’est un joueur très rapide, profil moderne, après suivi par des clubs allemands. Moi si tu veux, évidemment que ça m’intéresse car c’est le profil de joueur sur lequel l’OM doit s’intéresser et que si on prend un exemple c’est Nicolas Pépé (…) Ali Cho c’est un peu semblable, je pense qu’il est moins fini que Pépé à l’époque et moi je suis assez mesuré car on a Bamba Dieng dans l’effectif qui est un 2000, pas très cher niveau salaire, qui a des stats et on va prendre un garçon qui a 4 buts et 2 passes décisives, en terme de valeur ajouté à l’effectif c’est pas ça » David (Massilia1978) – Source : Football Club Marseille (09/05/2022)

Le mercato vient de débuter officiellement aujourd’hui et Mohamed-Ali Cho sera sans doute l’une des attractions de cet été. A 18 ans, l’attaquant angevin a l’embarras du choix, poursuivre sa progression en France en signant à l’OM ou se diriger vers l’étranger pour découvrir un nouveau championnat. Longoria reste néanmoins à l’affût sur ce dossier.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les 6 rumeurs au poste d’attaquant !