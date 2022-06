Mercato OM : Longoria emballé par ces deux joueurs offensifs de 22 ans ?

Pablo Longoria devrait encore vivre un mercato actif cet été. Le président de l’OM pourrait voir filer des éléments offensifs comme Dieng ou Milik et doit trouver un ailier gauche…

Côté gauche Luis Henrique n’a pas convaincu et Konrad de la Fuente a vaincu une saison très inégale. En attaque, malgré le recrutement de Bakambu cet hiver, un ou deux départs sont possibles. Dans cette optique, deux jeunes joueurs d’Eredivisie seraient dans le viseur de Pablo Longoria. Selon FootMercato, « les Pays-Bas semblent aussi être un terrain de chasse (pour Longoria) puisque Luis Sinisterra (Feyenoord) et Loïs Openda (Vitesse Arnhem, prêté par Bruges) ont tapé dans l’œil des Marseillais. »

Le LOSC vise aussi Sinisterra ?

Sinistera avait affronté l’OM en demi-finale de Conférence League avec Feyenoord. Selon le journaliste Giovanni Castaldi, le LOSC serait aussi très intéressé par le Colombien de 22 ans. Il faut dire que que l’ailier gauche a marqué 21 buts et délivré 11 passes décisives en 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Loïs Openda était en conférence de presse avec son équipe nationale de Belgique, il a évoqué son avenir après un prêt réussi au Vitesse :

Il veut que je reste à Bruges, mais on verra ce qui se passera

« J’ai pu prendre confiance en allant à Vitesse. J’y ai progressé dans mon jeu mais aussi mentalement. (…) 18 buts et une place de deuxième meilleur buteur d’Eredivisie ? On va dire que c’est lié au fait que le championnat néerlandais est considéré comme propice aux attaquants, mais il n’est simple de réussir dans aucun championnat. Si tu n’as pas la confiance, peu importe où tu joues, tu auras du mal à marquer. Les Pays-Bas sont, par contre, un bon championnat pour se montrer et se relever après une période plus compliquée. J’ai pu, grâce à Vitesse, montrer tout ce que je n’avais pas pu mettre en valeur à Bruges. Mon avenir ? Vitesse, c’est terminé. J’ai connu deux belles années là-bas. Je vais maintenant jouer dans un club qui a confiance en moi. Carl Hoefkens, qui a été mon coach chez les jeunes, m’a contacté pour discuter de mon avenir. Il m’a dit qu’il ferait confiance aux jeunes. Il veut que je reste à Bruges, mais on verra ce qui se passera. » Loïs Openda – source : Conférence de presse (01/06/2022)