Mercato OM : LONGORIA EN COLERE CONTRE LE BUZZ RONALDO ! Les détails financiers de MILIK et BAILLY et le Tirage C1 !

Retrouvez ci-dessous le replay du dernier numéro de notre talk show Débat Foot Marseille, avec nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane accompagnés de Thierry Mode, Titi c’est toi le boss et de Franck Conte, artiste marseillais ! Au programme les dernière infos mercato du club phocéen avec le départ de Milik et l’arrivée de Bailly, LONGORIA EN COLÈRE CONTRE LE BUZZ RONALDO puis le tirage de la phase de groupe de la Ligue des champions

