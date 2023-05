Mercato OM : Longoria en passe de réussir son premier coup ?

L’OM va finir, sauf énorme surprise, 3e de Ligue 1 et devra passer par deux tours de barrage pour se qualifier pour les phase de poule de la Ligue des Champions (sauf si la Roma termine dans les 4 premiers en Serie A et gagne l’Europa League). Pablo Longoria va devoir faire son mercato rapidement et aurait déjà réussi un premier coup important.

Cette saison, le joueur au dessus des autres a clairement été Alexis Sanchez. L’attaquant chilien va voir son contrat se terminer en juin et l’option d’une saison doit être discutée. Selon La Provence la 3e place de l’OM ne devrait pas être un frein à sa prolongation, c’est ce que les dirigeants assurent en interne. Les deux parties seraient dans la même optique de prolonger d’une saison mais pour cela un accord financier doit être trouvé. volonté commune de prolonger l’aventure existe, il faut encore régler la question financière. Son agent, Fernando Felicevich avait d’ailleurs déclaré il y a un mois au quotidien chilien El Mercurio. « Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club français est très content de lui et s’attend à ce qu’il reste. »

Volonté de Sanchez et l’OM de lever l’option d’une année de plus !

Interrogé par RMC, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Le défenseur argentin aurait glissé quelques mots à Alexis Sanchez afin qu’il reste à Marseille la saison prochaine ! « Dire à Sanchez qu’il devrait rester? Oui je lui ai dit, a avoué le défenseur argentin de l’OM à RMC. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester. »

J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités — Sanchez

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.