Mercato OM: Longoria envoie un message fort aux joueurs en fin de contrat

Ces dernières années, l’OM a pris l’habitude de voir partir ses meilleurs joueurs gratuitement. Thauvin, Kamara, ou encore Gignac et Ayew pour remonter un peu plus loin. Cette fois-ci, Pablo Longoria veut arrêter avec cette façon de faire, comme il l’a annoncé ce vendredi en conférence de presse…

L’épisode Kamara a quelque peu agacer le président de l‘OM Pablo Longoria en interne, qui ne souhaite plus revivre ce genre de situation. Présent ce vendredi en conférence de presse suite au départ de Jorge Sampaoli, le président espagnol a prévenu les éléments en fin de contrat, qui sont Caleta-Car, Kevin Strootman ou encore Radonjic. Concernant le premier cité, des clubs anglais seraient venus aux renseignements, mais pour les deux autres, cela va être difficile de s’en débarrasser…

Aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle– Longoria

La mission ne sera pas simple pour réussir a vendre Radonjic et Strootman, sachant que les deux hommes reviennent de prêt non concluants. Une résiliation de contrat pour le Néerlandais pourrait être une solution, lui qui ne s’est jamais imposé à l’OM…

« Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle. » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (01/07/22)

On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier — Longoria

« Manque de moyens ? Non, ce qui nous permet de jouer la C1 c’est la stabilité économique. C’est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d’ambition doit être grand dans ce club. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Il continue d’investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière. La C1 permet de retenir les joueurs. Il faut être patient dans ce mercato. C’est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On peut dire qu’on continue avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché. Gigot est un très bon joueur. Touré aussi. C’est un mercato très lent. La saison dernière, les joueurs ne sont arrivés qu’en juillet. Je me sens à l’aise avec le mercato. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (01/02/2022)