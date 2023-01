Mercato OM – Longoria est prévenu : « s’il doit aller au clash, il va au clash »

La seule et dernière recrue Ruslan Malinovskyi a fait ses débuts samedi dernier face au FC Lorient. Interrogé par RMC, son ancien coéquipier Dieumerci Ndongala a dressé un portrait élogieux.

L’attaquant de l’APOEL Nicosie Dieumerci Ndongala était l’invité de RMC Sport lors d’un live Twitch. Coéquipiers en Belgique du côté de Genk, il souligne le fort caractère de l’international ukrainien.

Malinovskyi, quelqu’un de très fort et c’est un sacré personnage aussi

«Vous allez bientôt le connaitre. Parce que c’est quelqu’un de très fort et c’est un sacré personnage aussi, en dehors du football notamment. Je pense que vous allez le connaitre a tout point de vue. C’est quelqu’un qui a fort tempérament. S’il doit aller au clash, il va au clash. Mais c’est un très bon gars, de très honnête, il donne tout sur le terrain et il ne triche pas. C’est quelqu’un qui va pas hésiter à la mi temps à pousser une gueulante, de dire ce qu’il ne va pas quand il le faut. C’est quelqu’un avec un gros caractère qui hésite pas à parler. Même s’il doit se clasher avec quelqu’un, il va le faire pour le bien de l’équipe. Il ne vas pas hésiter à se frotter à un joueur mais c’est toujours dans l’intérêt de l’équipe. Il ne va pas créer de conflit, ça part d’une bonne intention». Dieumerci Ndongala – source : RMC (live Twitch) (16/01/2023)

Son profil correspond à ce que l’on veut mettre en place

« On est ici pour présenter Ruslan Malinovskyi. On le cherchait, on avait son nom sur la table dès le mercato d’été. Mais ça n’a pas été possible. Son profil correspond à ce que l’on veut mettre en place. Malinovskyi a un profil de joueur qui colle parfaitement à notre philosophie de jeu. Il a la capacité de répéter les efforts, d’avoir la passe finale, d’avoir la qualité de frappe de ballon. Vous avez tous vu les vidéos ! Avec l’Atalanta, Malnovskyi a fait de très bons matchs en Ligue des Champions. Il y a eu un consensus avec le coach et le club. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

Malinovslyi a joué son premier match comme titulaire face à Lorient samedi dernier.