Mercato OM : Longoria et le cas Vitinha

Pablo Longoria a proposé une conférence de presse ce lundi afin de faire le bilan de cette saison 2022/2023. Le président a évoqué le recrutement de Vitinha, qui connait des débuts moyens.

Pablo Longoria a été interrogé sur le recrutement et l’avenir de Vitinha à l’OM. « Vitinha est arrivé un jeudi, Tudor l’a fait jouer le samedi ou le dimanche… Peut-être que c’était nécessaire… » Pour autant, le président reste confiant. « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. »

#Longoria : « On pouvait avoir plus de performance de Vitinha sur les premiers mois. Mais c’est vrai aussi qu’il est un meilleur attaquant du championnat portugais et meilleur buteur de l’Europa League. » #ConfOM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023