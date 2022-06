Mercato OM : Longoria et Ribalta aperçus en Italie ! Discussions pour Luis Henrique?

Selon plusieurs médias italiens, le profil de Luis Henrique plaît en Serie A… Longoria et le nouveau directeur sportif Javier Ribalta ont été aperçus en Italie, à Milan avec un représentant du Torino. Un prêt / transfert du Brésilien en prévision?

L’Olympique de Marseille avance dans son mercato sans officialisation pour le moment. Toujours dans l’attente de la décision de la DNCG, Pablo Longoria ne peut pas encore mettre la seconde dans son recrutement.

Luis Henrique au Torino?

Ce mercredi, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux par le journaliste de TuttoMercatoWeb, Andrea Losapio. Dans cette vidéo, on voit Pablo Longoria le président marseillais accompagné de son directeur sportif Javier Ribalta. Les deux hommes sont avec Davide Vagnati, directeur technique du Torino.

Les trois hommes ont été aperçus et filmés en Italie, à Milan… Des discussions pourraient avoir lieu concernant l’avenir de Luis Henrique d’après le journaliste de TMW… Ces dernières semaines, son avenir a été lié à la Serie A où notamment la Lazio de Rome l’apprécierait. Un prêt en prévision? Il serait en tout cas l’un des candidats pour un départ cet été, surtout avec son faible temps de jeu la saison dernière.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC