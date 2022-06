Mercato OM : Longoria et Sampaoli prennent deux refus de Serie A?

L’Olympique de Marseille aurait coché les noms de Joaquin Correa et Alexis Sanchez pour le mercato estival. Les deux attaquants de l’Inter auraient choisi d’autres destinations.

Les rumeurs et informations autour du mercato de l’Olympique de Marseille s’enchaînent…. Au poste d’attaquant, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli semblent avoir jeté leur dévolu sur des joueurs qui jouent peu en Serie A.

Cette semaine, ce sont Alexis Sanchez et Joaquin Correa qui ont été annoncés dans le viseur de la direction marseillaise. Les deux attaquants de l’Inter Milan auraient cependant d’autres projets pour la saison prochaine…

Sanchez et Correa ne viendront pas à l’OM?

Pour le Chilien, Tuttosport nous informe qu’il ne souhaite pas retrouver son ancien sélectionneur. Il en aurait d’ailleurs informé Jorge Sampaoli. En revanche, il aimerait retourner dans un club où il a montré de belles choses : le FC Barcelone.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Très bonne nouvelle dans ce dossier prioritaire ! La conclusion bientôt ?

Toujours d’après les informations de Tuttosport, Joaquin Correa n’aurait pas l’intention de venir à l’Olympique de Marseille. Il souhaiterait plutôt rejoindre l’Angleterre ou faire son retour en Espagne où il a joué au FC Séville.

Muriel est très Sampaoli compatible – Pierre Gerbeaud

L’un des joueurs en attaque qui est l’une des priorités de Jorge Sampaoli est Luis Muriel. L’OM pourrait formuler une offre bientôt d’après les médias italiens. L’Atlanta Bergame réclamerait 15 millions d’euros pour son buteur. Pierre Gerbaud, journaliste français en Colombie nous en dit un peu plus.

« Luis Muriel, il est arrivé il y a très longtemps en Europe, il sort du Deportivo Cali un des plus gros clubs formateur du pays, il a eu un parcours assez normal. Pour le profil, il est très Sampaoli compatible, il prend la profondeur, il se déplace beaucoup, il est très mobile, tu le retrouves à gauche, à droite, en sélection avant que Luis dDiaz n’explose et ne prenne le poste il jouait souvent à gauche d’ailleurs, ça c’est une vrai qualité chez lui. Il se déplace beaucoup, il a les deux pieds aussi. Il est très altruiste aussi il sort d’une saison pour un neuf avec 10 passes décisives, j’ai pas le souvenir d’un neuf avec autant passes décisives, en tout cas l’OM c’est sûr ces dernières années. En tout cas ce serait une bonne pioche, il est très compatible avec ce que propose Sampaoli. Après il ne faut pas croire que, s’il était amené à venir l’OM ce serait lui qui porterait le club sur ses épaules. Il est tout à fait capable de s’intégrer et de s’imposer à l’OM. Mais c’est un joueur de collectif, ça ne sera pas le facteur X qui fait une saison à 25 buts. C’est vraiment un bon joueur qui se fond très facilement dans un collectif, qui ne fait pas de vague, donc ce serait une bonne pioche par rapport à son profil. Après ça voudrait dire que Milik part, ou alors que tu te retrouverais avec Milik, Bakambu Dieng et en plus Muriel, ça ferait beaucoup. Pour info il est actuellement en Colombie, puisqu’il s’entraîne, se maintient avec le club de Junior. Sinon évidemment il n’ira pas à la coupe du monde puisque la Colombie ne s’est pas qualifiée, c’est aussi une donnée à prendre en compte, physiquement ça compte et c’est quelque chose qui peut peser, il serait d’attaque et il y aurait moins de risque qu’il ait un coup de mou sur avril/ mai. » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille 16/06/2022