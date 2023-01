Mercato OM : Longoria explique le choix Malinovskyi !

Ce jeudi, l’OM a convié la presse au stade Vélodrome afin de présenter la dernière recrue Ruslan Malinovskyi. Pablo Longoria a présenté le joueur et expliqué pourquoi l’OM a misé sur lui…

Son profil correspond à ce que l’on veut mettre en place

« On est ici pour présenter Ruslan Malinovskyi. On le cherchait, on avait son nom sur la table dès le mercato d’été. Mais ça n’a pas été possible. Son profil correspond à ce que l’on veut mettre en place. Malinovskyi a un profil de joueur qui colle parfaitement à notre philosophie de jeu. Il a la capacité de répéter les efforts, d’avoir la passe finale, d’avoir la qualité de frappe de ballon. Vous avez tous vu les vidéos ! Avec l’Atalanta, Malnovskyi a fait de très bons matchs en Ligue des Champions. Il y a eu un consensus avec le coach et le club. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

