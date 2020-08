Mercato OM : Longoria explique le rôle de Paul Aldridge au club !

L’Olympique de Marseille présentait aujourd’hui ses deux premières recrues du mercato : Pape Gueye et Leonardo Balerdi. À cette occasion, le nouveau directeur sportif, Pablo Longoria était également présent…

Il a présenté ses objectifs sur les ventes à très court terme et sa relation avec Paul Aldridge…

Le mercato n’est pas encore actif !

« On travaille ensemble avec André. On se parle tous les jours. On recherche à le satisfaire, j’aime bien travailler avec les entraîneurs car ce sont eux au final qui mettent les joueurs sur le terrain. Avec la situation économique et sanitaire du marché, on a cette année un mercato un peu particulier. Il n’est pas encore actif. Tous les projets, tous les clubs doivent vendre des joueurs. On a pas un chiffre concret pour les ventes. Parce que ce serait un avantage pour les clubs acheteurs de parler de ça. Tous nos joueurs ont une valeur. (…) J’ai parlé ces derniers jours avec Paul (Aldridge). Il est un actif du club, là-bas en Angleterre pour aider à vendre des joueurs. J’ai des contacts avec des directeurs sportifs, des chefs scouting. Paul a un différent niveau de contacts, avec des présidents, des responsables, mais on doit travailler en grande coordination pour ce club. On doit prendre son rôle comme celui d’un conseiller qui va nous aider à prendre des décisions et à avoir plus d’informations sur le marché en Angleterre. »

Pablo Longoria – Source : Conférence de presse