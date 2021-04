Mercato OM : Longoria fait le point sur les prêts et les joueurs en fin de contrat

Pablo Longoria a été interrogé sur le mercato à venir ce mercredi en conférence de presse en direct du Stade Vélodrome. Le président de l’OM a donné des précisions sur les joueurs prêtés et en fin de contrat et notamment les cas Strootman, Radonjic, Thauvin ou encore Amavi…

Nous avançons avec Thauvin et Amavi — Longoria

« Les joueurs en prêt? Nous avons des idées mais ils doivent se montrer pour les 4 derniers matchs. Strootman joue bien, il a fait une passe décisive avec le Genoa. Nemanja Radonjic a joué 45min avec le Hertha Berlin. Nous avançons avec Thauvin et Amavi. On discute avec eux, je suis plutôt positif à l’heure actuel. Il faut penser que le timing des prolongations de contrat, les transferts, le mercato… Tout va être décalé. (…) Nous avons beaucoup de joueurs en prêt, en fin de contrat… Beaucoup ne vont pas prolonger. On doit faire un effectif avec de nouveaux joueurs mais on va s’adapter au profil technique demandé par le coach ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (28/04/2021)

#Longoria : « Les joueurs en prêt? Nous avons des idées mais ils doivent se montrer pour les 4 derniers matchs » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2021

#Longoria : « Strootman joue bien, il a fait une passe décisive avec le Genoa. Nemanja Radonjic a joué 45min avec le Hertha Berlin » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2021

#Longoria : « Nous avançons avec Thauvin et Amavi. On discute avec eux, je suis plutôt positif à l’heure actuel. » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2021

#Longoria : « Il faut penser que le timing des prolongations de contrat, les transferts, le mercato… Tout va être décalé » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2021

Beaucoup de joueurs en fin de contrat ne vont pas prolonger — Longoria