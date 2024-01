Mercato OM : Longoria fait passer un gros message à ses joueurs et futures recrues !

En marge de la conférence de presse de présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria en a profité pour faire passer un message à ses joueurs. Il veut une mentalité et un engagement sans faille !

Le président de l’OM a d’abord souligné les qualités mentales de Quentin Merlin mais aussi des joueurs présents samedi face à Monaco. « Merlin, sa volonté de réussir nous a impressionné. On a perdu contre Nice, Lens, Brighton. La mentalité de Merlin est forte, il y a eu beaucoup de sacrifices samedi avec Kondogbia qui a tenu jusqu’en la fin, il a serré les dents. Onana a terminé avec des crampes… On a besoin de ça. » Il a ensuite fait un petit bilan mercato. « On a fait 4 recrues, pour la suite, si il y a des mouvements, ça sera avec l’intention d’améliorer la mentalité et l’engagement du groupe. on doit bien finir la saison. Le problème parfois n’est pas footballistique. Celui qui n’est pas prêt à faire ce sacrifices on peut discuter. » Enfin, Longoria a aussi pointé du doigt le comportement de Pape Gueye. « On souhaite trouver une porte de sortie pour Gueye avant jeudi ! On a soutenu le joueur, on a couvert les frais d’avocats, on a payé une indemnité à Watford, il faut respecter ça ! On veut des joueurs dans le projet avec la mentalité juste. »

