Mercato OM : Longoria fait une offre pour un latéral brésilien coté à 20M€ ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avec les départs de Kolasinac et Tavares, l’OM ne dispose plus de latéraux à gauche. Le club olympien cherche donc activement à se renforcer à ce poste et aurait fait une offre pour s’offrir les services de Renan Lodi.

Selon les informations du média Relevo, l’OM a fait une offre de prêt concernant Renan Lodi. Le latéral brésilien de 25 ans appartient à l’Atlético Madrid, il revient d’un prêt concluant en Premier League à Nottingham Forest (28 matches dans le championnat anglais). Cependant à 3 ans de la fin de son contrat, le club espagnol aurait rejeté cette proposition, l’Atlético privilégie un transfert et attend un montant compris entre 18 et 20 millions d’euros.

Lodi, bonne idée mais c’est trop cher ?

L‘OM doit recruter deux latéraux gauches pendant ce mercato estival. Zaidu Sanusi (Porto) est une autre piste, David Jurásek, latéral gauche tchèque de 22 ans qui évolue au Slavia Prague serait lui très proche de s’engager au Benfica, Marseille serait arrivé trop tard sur le dossier.