Mercato OM: Longoria insiste dans ce dossier à 30M€

Valentin Carboni pourrait bien quitter l’Inter Milan pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours un accord de principe concernant le milieu de 19 ans était évoqué, les négociations avec l’Inter sont en cours…L’OM continue de forcer.

Selon Sport Mediaset, « Valentin Carboni se rapproche heure après heure de Marseille. (…) Le club Nerazzurri demande 40 millions d’euros, l’Olympique en a atteint 30 et pour cette raison la distance se rétrécit de jour en jour. (…) les Nerazzurri réfléchissent aussi à inclure un rachat en cas de transfert. » Un montant de plus de 30M€ semble bien excessif pour ce jeune joueur qui n’a pas encore explosé au plus haut niveau. Cependant, RMC confirme via son journaliste Fabrice Hawkins, qu’une offre de l’OM a bien été formulée !

L’OM ne lâche pas Carboni

🚨EXCL. Il mercato del Marsiglia non si ferma a Greenwood. Previsto un nuovo affondo con l’Inter per Valentin Carboni. L’OM non molla la presa e a breve farà un nuovo tentativo per il talento argentino che piace a De Zerbi. Servono 30 milioni #calciomercato #transfers #TeamOM pic.twitter.com/E9Q2l0pZA0 — Antonio Parrotto (@AntonioParr8) July 19, 2024

Déjà évoqué en début de semaine, le dossier Carboni semble bien avancé. En effet, selon Nicolò Schira , « Valentin Carboni se rapproche de l’OM en provenance de l’OM. Entretiens positifs avec ses agents et les intermédiaires. » Le journaliste Uriel Iugt affirme même qu’un accord a été trouvé et que tout devrait se régler après la finale de la Copa America Argentine – Colombie. « L’OM a ouvert des négociations formelles pour Valentín Carboni. Il y a déjà des conversations avec l’Inter et ils sont prêts à le vendre. Les chiffres ont déjà été discutés et il y aurait un accord de principe. Cela devrait se concrétiser après la Copa América. » Selon le journaliste Antonio Parrotto annonce que l’OM continue le forcing pour le jeune argentin. De Zerbi affectionne tout particulièrement le joueur, mais minimum 30 millions d’euros sont nécessaires pour pouvoir s’attacher ses services d’après le journaliste.

