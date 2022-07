Mercato OM: Longoria insiste pour ce latéral gauche d’Arsenal ?

Déjà pisté par l’OM la saison dernière, Nuno Tavares pourrait rejoindre le club olympien cet été. Pablo Longoria tenterait le tout pour le tout afin de se faire prêter le défenseur d’Arsenal…

Alors qu’il était ciblé par l’OM la saison dernière, Nuno Tavares a rejoint Arsenal. Le jeune portugais de 22 ans a joué 22 matchs de Premier League, sans pour autant être transcendant, n’affichant pas toujours un niveau correct. De ce fait, Pablo Longoria aimerait le relancer, en lui proposant un prêt du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, il serait la piste la plus chaude au poste de latéral gauche selon L’Equipe.

L’année dernière, le média spécialiste du football portugais nous dressait un portrait peu élogieux du joueur :

Tavares, pas une valeur sure, ni un crack — Trivela

Interrogé par nos soins, le spécialiste du football portugais @trivela, nous a dressé un portrait peu glorieux de ce jeune joueur :

« Il est en froid avec les supporters (et le club ?) depuis qu’il est apparu dans une vidéo où son collègue disait qu’il mériterait d’être titulaire et que lui disait « si c’est pas à Benfica ça sera ailleurs ». Un conflit renforcé cette semaine avec son joli lion qu’il s’est fait tatoué sur le bras (symbole de l’ennemi juré le Sporting)… Enfin bref, son départ est quasi inévitable et ça devrait pas monter si haut que ça vu la saison qu’il a fait. C’est un joueur avec des lacunes évidentes dans le placement, on a l’impression qu’il joue parfois sans sa tête et qu’il a des absences, mais il reste un latéral gauche puissant et capable de fulgurances, notamment dans le secteur offensif. Ce n’est pas une valeur sure, c’est pas un crack, mais c’est un joueur de complément qui peut faire l’affaire et qui peut être amené à devenir un bon joueur s’il gomme ses défauts qu’on peut lier à son jeune âge. » @Trivela— Source: FCM (24/06/21)

« Il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur » -Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).