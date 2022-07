Mercato OM : Longoria insiste pour cet attaquant espagnol ?

Comme beaucoup de clubs, le mercato de l’OM est assez terne pour le moment. Pablo Longoria doit faire avec un marché avec des tarifs élevés mais aussi avec les envies de son nouveau coach. Pour autant, le président de l’OM serait toujours très intéressé par Gerard Deulofeu.

Gerard Deulofeu est annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs années. L’ailier espagnol de 28 ans est courtisé par Villarreal mais selon Marca, « l’Olympique de Marseille est l’un de ceux qui presse le plus pour s’offrir le joueur de l’ Udinese. Le club français a besoin de renforcer son attaque pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ils ont déjà contacté le footballeur et il faut attendre pour savoir si les négociations aboutissent. » Deulofeu aurait aussi une option du côté du FC Séville. Pour rappel, Deulofeu a marqué 13 buts et donné 5 passes décisives la saison dernière en Serie A (34 matches).

Gerard Deulofeu est tombé d’accord pour quitter son club après deux saisons, son agent Albert Botines avait confié au Corriere dello Sport, que le Napoli était le club le mieux placé. Mais ça c’était avant…

Naples est une excellente alternative pour Delofeu

« Les deux parties sont ouvertes à la recherche d’un transfert, le club pense également que c’est le bon moment, c’est pourquoi ils aimeraient tout conclure dans cette fenêtre du marché du football (…) Naples est une excellente alternative pour lui. C’est un grand club qui jouera la Ligue des champions et c’est certainement l’une des meilleures options. Nous verrons comment le marché du football évolue dans les semaines à venir pour voir ce qui se passe.» Albert Botines – source : Corrier Dello Sport (12/06/2022)