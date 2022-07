Mercato OM : Longoria insiste pour Diop, mais…

Alors que plusieurs départs viennent de se concrétiser (Mandanda, Radonjic), Pablo Longoria va devoir recruter à plusieurs postes. Le président de l’OM aurait toujours le désir de faire signer Sofiane Diop, mais Monaco entend poser ses conditions…

Pour l’instant l’OM a officialisé les arrivée de Samuel Gigot et Isaak Touré. Luis Henrique pourrait repartir à Botafogo, alors que Nemanja Radonjic est au Torino. De plus Mandanda a été libéré et s’est engagé avec Rennes. Côté arrivée, alors que les rumeurs s’enchainent, Longoria serait bien intéressé par Sofiane Diop.

L’OM tente le coup pour Sofiane Diop !https://t.co/opvo0u4CVh — Foot Mercato (@footmercato) July 6, 2022



Selon FootMercato, « les Marseillais ont un vrai attrait pour le jeune élément offensif de l’AS Monaco, Sofiane Diop (22 ans). Pour essayer de le récupérer, les Phocéens, qui font avec les moyens -serrés- du bord, ont en tête une proposition de prêt avec option d’achat. » Une option qui ne satisfait pas Monaco qui ne veut pas prêter son milieu offensif et encore moins à un concurrent direct. L’ASM ne serait pas fermé à un départ cet été de Sofiane Diop, mais le cadre d’un transfert sec. Des positions plutôt éloignées pour le moment…

Mes dirigeants et mes agents sont là pour discuter de mon avenir

« Je suis avec les Espoirs, je fais abstraction de tout le reste. Mes dirigeants et mes agents sont là pour discuter de mon avenir, on verra après mais je suis focalisé sur les barrages car il y a une revanche par rapport à Donetsk, la saison dernière, où on a été éliminés à ce niveau de manière cruelle (0-1, 2-2). On l’a en travers de la gorge. On s’était dit qu’on avait fait tout ça pour rien et on n’a pas commencé la saison de la meilleure manière. Il fallait juste que la machine prenne avec un rush final exceptionnel, même si ce dernier but à Lens fait mal. Mais il fait moins mal que celui de Donetsk… » Sofiane Diop – source : L’Equipe (01/06/2022)