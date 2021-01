Mercato OM – Longoria : « je tiens à remercier Frank McCourt »

L’OM est en grande difficulté financière. Pour autant le propriétaire Franck McCourt a autorisé son directeur sportif à finaliser le dossier Milik. Pablo Longoria a publiquement remercié l’actionnaire majoritaire…

Pablo Longoria a réussi un joli coup en récupérant Arek Milik en prêt avec OA quasi-obligatoire. Pour autant, l’international polonais va disposer d’un confortable salaire à l’OM alors que l’heure est plus à l’austérité financière. Pablo Longoria a donc tenu à souligner les efforts faits dans cette période compliquée.

On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile — Longoria

« Je suis très satisfait car nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. C’est un très bon joueur. Nous montrons l’ambition du club et je tiens à remercier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour la détermination affichée dans le deal. On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile. Merci au club pour son ambition et au joueur pour sa volonté de venir à l’OM. Arkadiusz Milik a des qualités technique et physique, il a une bonne capacité à finir les actions. Il a prouvé qu’il avait de la personnalité à Leverkusen quand il était très jeune, à l’Ajax mais aussi plus récemment avec Naples en Champions League ou encore avec l’équipe nationale où il a montré beaucoup de détermination ». Pablo Longoria – source : OM.fr (21/01/2021)