Mercato OM : « Longoria joue sa crédibilité avec Milik »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre journaliste Mourad Aerts explique en quoi Pablo Longoria joue sa crédibilité sur la finalité du dossier Milik à l’OM.

Sur le plateau de DFM ce jeudi, Mourad Aerts s’est exprimé sur le dossier qui affole les supporters depuis ces dernières semaines : le départ programmé de Milik à la Juventus. Sans confirmation de la part du club, cela reste des rumeurs mais selon notre journaliste, si le Polonais quitte l’OM cet été pour rejoindre la Vieille Dame, Pablo Longoria perdre beaucoup en crédibilité et en cote de popularité à Marseille.

Avec un départ, on officialise notre position de hall de gare

« Faire venir Milik à l’OM, c’est effectivement un très gros coup de la part de Longoria. Mais cet été, il va jouer toute sa crédibilité. S’il réussit à re-négocier des prêts pour Lirola et Balerdi et que le départ programmé à la Juventus de Milik ne se fait pas, on pourra dire : ok, pas mal. Il va devoir faire des miracles. On va devoir juger sur pièce. Si Milik s’en va, il perd en crédibilité. S’il vient pour 6 mois et tenter de jouer la cinquième place, c’est un four ! Il est 3 classes au dessus de Benedetto mais ce n’est pas Diego Maradona ou Messi. La cinquième place, on peut la remporter sans lui. Avec un départ, on officialise notre position de hall de gare et une rétrogradation dans le rang des clubs européens » Mourad Aerts — Source : Footballclubdemarseille.fr (08/04/2021)

