Mercato OM : Longoria la joue comme Labrune en matière de finances?

Le journaliste de L’Equipe, Mathieu Grégoire, a été questionné sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Il a expliqué comment Pablo Longoria voyait les choses de manière comptable.

L’Olympique de Marseille est lié à plusieurs rumeurs et informations pour le prochain mercato d’été 2021. Pourtant, les finances sont annoncées dans le rouge mais des joueurs à plus de 10 voire 15M€ sont annoncés dans le viseur.

Longoria raisonne, comme Labrune, en valeur nette comptable

Simples rumeurs ou réelles positions de la part du club qui aura finalement un peu de moyen pour se renforcer lors du mercato estival? Pour Mathieu Grégoire qui a été questionné à ce sujet sur Twitter, le président Pablo Longoria fait comme Vincent Labrune en matière de finances : il pense aux transferts en amortissements, étalé sur le nombre de saisons stipulé dans le contrat.

« Comment ça se fait que l’OM se positionne sur beaucoup de joueurs à au moins 15 millions d’euros alors que le club censé ne pas avoir d’argent ? Bonne question. Longoria raisonne, comme Labrune, en valeur nette comptable: tu prends le montant du transfert (15M€) et tu intègres l’amortissement sur le nombre d’années de contrat (5, par ex). Dans tes comptes, le transfert ne vaut donc que 3 sur 2021-22, 3 sur le suivant etc » Mathieu Grégoire – Source : Twitter (12/05/21)