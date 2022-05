Mercato OM : Longoria ne lâche pas ce jeune défenseur ! Négociations intensifiées ces derniers jours?

Le défenseur du Havre Isaak Touré serait bien dans le viseur de l’Olympique de Marseille ! Selon Foot Mercato, le joueur serait resté à Marseille ces derniers jours pour négocier son nouveau contrat !

L’Olympique de Marseille se serait positionné pour récupérer Isaak Touré. Le jeune français qui évolue au Havre pourrait être à l’OM dès le mercato estival d’après les informations de Foot Mercato. Face à Lyon, le défenseur central était présent au Vélodrome.

Le site spécialisé confirme d’ailleurs que le jeune Havrais est resté un jour de plus à Marseille en ce début de semaine. Pour négocier son prochain contrat? Foot Mercato affirme en tout cas qu’il était également dans le Sud ce mardi accompagné de ses représentants.

L’OM discute avec Isaak Touré

Le dossier semble en tout cas bien parti pour le défenseur de 18 ans. Imposant et au gabarit peu commun, il pourrait être une recrue très intéressante pour Jorge Sampaoli, en manque de joueurs. En défense, il risque d’y avoir plusieurs départs dès cet été comme Caleta-Car, annoncé en Premier League depuis plusieurs saisons ou encore William Saliba qui pourrait retourner à Arsenal après un prêt sec.

Foot Mercato explique aussi que d’autres clubs sont en négociations avec le joueur. Francfort est également sur le dossier. Selon SportBild, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Evan Ndicka, défenseur central du club allemand.

Saliba appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer – Henri

« Comment j’imagine la suite? Ils ne l’ont même pas laissé faire une erreur, a souligné Thierry Henry sur Prime Video. Il est parti avant une erreur. Il n’a même pas eu la chance de pouvoir disputer sa place. Ce qu’il est en train de faire ici, c’est extraordinaire. Il a été récompensé par une sélection en équipe de France. Maintenant il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer, il n’a pas voulu se prononcer. On a bien vu que c’était un peu difficile pour lui de s’exprimer sur le sujet. Ce que je sais c’est qu’il aurait pu figurer dans le groupe d’Arsenal. Après, commencer, je ne suis pas Mikel Arteta, mais j’ai trouvé ça difficile pour lui. En tout cas, il a bien répondu et c’est le plus important. » Thierry Henry – Source : Prime Video (01/05/2022)