Mercato OM : Longoria ne lâche pas ce milieu de 19 ans?

L’Olympique de Marseille s’est déjà séparé d’un joueur durant ce mercato… Longoria aurait coché le nom d’un milieu de terrain âgé de 19 ans qui était déjà pisté l’été dernier.

Jordan Amavi a quitté l’Olympique de Marseille en début de semaine. Le latéral gauche ne laissera pas un grand vide puisqu’il ne jouait plus vraiment dans cet effectif. Jorge Sampaoli s’attend à des recrues, et pas seulement à ce poste défensif.

C’est aussi ce qu’avance Sport 1, le média allemand. Selon leurs informations, le coach argentin aurait l’intention de recruter un milieu de terrain : Mehmet-Can Aydin. Pablo Longoria avait déjà coché son nom l’été dernier mais n’était pas parvenu à l’enrôler. Evoluant à Schalke 04 en Bundesliga 2, il peut aussi jouer sur un côté.

En contrat jusqu’en juin 2022, il intéresse beaucoup de clubs. Le média allemand précise qu’ils sont six à suivre ses performances et sa situation. Le LOSC en fait également partie en Ligue 1…

Mehmet-Can Aydin plaît toujours à l’OM et au LOSC !https://t.co/UJ5EGGMn1I — Foot Mercato (@footmercato) January 6, 2022

On va chercher la meilleure possibilité — Sampaoli

Interrogé en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système. Il n’écarte pas la possibilité de recruter d’autres joueurs. En tout, il aimerait en faire signer 4 ou 5.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)