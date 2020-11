Mercato OM : Longoria ne voulait pas vendre Lopez à Sassuolo ?

Maxime Lopez a quitté l’Olympique de Marseille cet été pour Sassuolo. En prêt avec une option d’achat comprise entre 1 et 3M€ qui sera levée automatiquement après vingt matches disputés sous ses nouvelles couleurs. Pablo Longoria aurait préféré un autre scénario…

En effet, L’Équipe nous apprend aujourd’hui que le nouveau directeur sportif ne voulait pas d’option d’achat assortie au prêt. Il aurait préféré que le joueur formé au club reprenne simplement de la valeur en Serie A. Les représentants du joueur ont cependant insisté pour que cette clause existe.

C’est Sassuolo et Lopez qui décideront donc de l’issue de ce dossier. Pas l’OM.

« tu prends un joueur qui correspond à ton système de jeu »

« Lopez à Sassuolo c’est l’inverse de Valère Germain à l’OM, C’est-à-dire que tu prends un joueur qui correspond à ton système de jeu que tu paies pas trop cher. Par rapport au talent qu’il y a dans cette équipe parce qu’il y en a pas énormément non plus, c’est un up-grade. Parce qu’ils ont des joueurs comme Chiriches (30 ans), comme Locatelli qui n’est pas trop mal. Jérémie Boga il faut se rappeler qu’il était en prêt à Rennes (2015-2016, 27 matchs de championnats). Il est maintenant dans un collectif où il est mis en valeur. Ça sert à ça d’avoir une identité de jeu et collective très forte. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (02/11/2020)