Mercato OM : Longoria négocie un transfert à 12M€ pour ce jeune milieu offensif ?

Alors que Steve Mandanda a officiellement quitté l’OM pour Rennes, deux autres départs sont proches de se concrétiser (Radonjic et Henrique). Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur un jeune milieu offensif Abdülkadir Ömür…

Passé une année par Galatasaray en 2017, Igor Tudor serait intéressé par Abdülkadir Ömür. Selon le média Fotomac, le coach croate suit de près le milieu de terrain de Trabzonspor qu’il aimerait voir débarquer dans son équipe. Le média précise que Trabzonspor attend une offre concrète de 12 millions d’euros et souhaite y incorporer un pourcentage à la revente. L’international de 23 ans a joué 33 matches de Süper Lig la saison dernière pour 7 buts marqués et 4 passes décisives offertes…

12M€ plus un pourcentage à la revente pour Ömür ?

Le président Ahmet Ağaoğlu avait annoncé qu’il regrettait de ne pas avoir accepté l’offre de 23 millions d’euros pour Abdülkadir dans le passé: “Il y avait une offre pour Abdülkadir Ömür, je regrette d’avoir refusé. 3 jours après avoir vendu Yusuf Yazıcı, une offre de 23 millions d’euros est venue de Manchester City pour Abdülkadir. Je ne voulais pas l’accepter, je le regrette”. Necdet Ergezen, l’agent d’Abdülkadir Ömür, a déclaré à Akşam la semaine dernière que le joueur de 23 ans voulait quitter la Turquie cet été : ”Abdülkadir est un joueur suivi par les équipes européennes depuis qu’il a 18 ans. La France, l’Espagne et l’Allemagne sont intéressées. Abdülkadir veut également poursuivre sa carrière à l’étranger. L’objectif est à 100% l’étranger.”

Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres – Le Mée

« Je dirais qu’il vaut mieux prendre des espagnols et des italiens que des anglais pour diriger un club de foot. Donc les gens le perçoivent bien parce que c’est des gens qui connaissent le ballon. À la sortie, tu vois le résultats, forcément tout n’est pas parfait, y a des joueurs qui fonctionnent y a des joueurs qui fonctionnent pas. Tu peux faire la liste des joueurs qui ont été payé cher pour rien, des Lirola etc…ou la liste des joueurs qui ont bien fonctionné. La finalité c’est d’arriver à un résultat, le club il est en Champions League ça fait longtemps qu’il fallait y retourner. Le président après trois bilan à moins 80 millions, il fallait qu’il retourne en Champions League pour pouvoir un petit peu payé ce qu’il avait engagé comme argent. C’est pour ça que je pense qu’ils ne feront pas de folies. J’ai parlé avec Pablo il y a une dizaine de jours, ils ne feront pas de folies sur les prix de montant de transfert. Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres. Ils vont être sur un marché hyper agressif et aujourd’hui tu as des coups à faire, vu le marché, tu arrives à trouver des joueurs et faire des bonnes affaires. Après quand tu n’as pas l’argent, tu n’as pas le choix et donc ils sont obligés de travailler de cette manière là. Ribalta connaît la moitié de l’Europe et Longoria l’autre moitié donc ce n’est pas un aujourd’hui un vrai problème de connexion ou de réseaux. Le truc c’est d’arriver en premier sur les dossiers et d’arriver à convaincre les joueurs de venir. » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)