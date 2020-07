Mercato OM : « Longoria, on va attendre les pépites… »

Lors de notre dernière émission Débat Foot Marseille, le journaliste Nicolas Filhol est revenu sur la nomination de Pablo Longoria au poste de Head Of Football de l’OM.

Profil encore méconnu du grand public, Pablo Longoria a récemment été intronisé « Head Of Football » de l’OM. Même si on ne sait pas grand chose de lui, notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé sur cette nomination. Et il espère que Longoria fera venir de bons jeunes joueurs à l’OM

Longoria est considéré un peu comme le Villas Boas du scouting

Je le connais pas trop. C’est un passionné, qui a commencé hyper tôt, à 20 ans. Il a réussi a se faire remarqué, et a bossé à Newcastle, Sassuolo, Huelva, la Juve, l’Atalanta… A priori, et d’après ce que tout le monde en dit, c’est un bourreau de travail. C’est un profil original. Il est très jeune, c’est un passionné de data et il est considéré un peu comme le Villas Boas du scouting. Donc la, on va attendre les pépites ! C’est le mec qui va aller chercher des pépites en Suède, en Norvège en Thaïlande, ou j’en sais rien. On espère avoir a faire des articles la dessus rapidement ! Nicolas Filhol. Source : DFM – 27/07/2020



