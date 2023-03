Mercato OM : Longoria ouvre un gros dossier au poste de piston gauche ?

Alors que Nuno Tavares est prêté sans option d’achat par Arsenal, à l’OM et que ses performances sont en dents de scie, les dirigeants marseillais hésitent à le conserver. Pour le remplacer ils auraient coché le nom de Raphaël Guerreiro qui arrive en fin de contrat avec Dortmund cet été.

▶️▶️ Guerreiro plaît a Tudor, et l’OM a effectué des 1ers contacts avec son agence, l’agence Wasserman ! Il est libre de tout contrat cet été, et percoit 415.000€/mois ! Des clubs de Liga et PL s’intéressent à lui également ! – https://t.co/IEVFWFxjZ5 –#TeamOM ◀️◀️ pic.twitter.com/mwLBkDfLHJ — Fanatic0M (@Fanatic0M) March 25, 2023

L’OM prend la température pour Guerreiro. Le club est à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour remplacer Nuno Tavares qui ne devrait pas rester à l’OM une saison de plus au vu de ses performances mitigées sur les derniers matchs. . Il peut jouer en latéral gauche, mais aussi plus haut en tant que piston ou milieu de terrain. Guerreiro commence sa carrière professionnelle à 19 ans, à Caen en Ligue 2. Il joue 41 matchs toutes compétitions confondues et devient titulaire indiscutable en latéral gauche. A l’été 2013 il s’engage au FC Lorient contre 4 millions d’euros. Il reste en Bretagne jusqu’en 2016, où il joue 111 matchs avec Lorient, toutes compétitions confondues et marque 10 buts. En 2016, quelques jours avant le début de l’Euro en France il signe au Borussia Dortmund contre 12 millions d’euros. Avant d’arriver en Allemagne, Guerreiro repart de l’Euro en étant sacré champion avec le Portugal.

Guerreiro libre en juin…

A date, le latéral gauche a joué 210 matchs avec les jaunes et noirs pour 38 buts. En fin de contrat en juin 2023, des clubs de Premier League et de Liga, en plus de l’OM, s’intéressent à Raphaël Guerreiro. L’agence américaine Wasserman rapporte que l’OM aurait pris des contacts avancés avec le joueur dans le but d’une arrivée lors du prochain mercato estival. Cependant le portugais touche un salaire mensuel de 415 000 euros. L’OM devra convaincre le joueur de baisser ses émoluments ou de libérer de la masse salariale pour recruter Guerreiro.