Mercato OM : Longoria ouvre un gros dossier ? Un prêt cet été pour ce jeune joueur ? Et retournement de situation dans le dossier Milik… les 3 infos OM de ce dimanche !

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 informations de la journée. Ce dimanche retrouvez un 100% Mercato OM avec : Longoria ouvre un gros dossier au poste de piston gauche ?, Un prêt cet été pour ce jeune joueur ? et Retournement de situation dans le dossier Milik ?

Longoria ouvre un gros dossier au poste de piston gauche ?

Alors que Nuno Tavares est prêté sans option d’achat par Arsenal, à l’OM et que ses performances sont en dents de scie, les dirigeants marseillais hésitent à le conserver. Pour le remplacer ils auraient coché le nom de Raphaël Guerreiro qui arrive en fin de contrat avec Dortmund cet été.

▶️▶️ Guerreiro plaît a Tudor, et l’OM a effectué des 1ers contacts avec son agence, l’agence Wasserman ! Il est libre de tout contrat cet été, et percoit 415.000€/mois ! Des clubs de Liga et PL s’intéressent à lui également ! – https://t.co/IEVFWFxjZ5 –#TeamOM ◀️◀️ pic.twitter.com/mwLBkDfLHJ — Fanatic0M (@Fanatic0M) March 25, 2023

L’OM prend la température pour Guerreiro. Le club est à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour remplacer Nuno Tavares qui ne devrait pas rester à l’OM une saison de plus au vu de ses performances mitigées sur les derniers matchs. . Il peut jouer en latéral gauche, mais aussi plus haut en tant que piston ou milieu de terrain. Guerreiro commence sa carrière professionnelle à 19 ans, à Caen en Ligue 2. Il joue 41 matchs toutes compétitions confondues et devient titulaire indiscutable en latéral gauche. A l’été 2013 il s’engage au FC Lorient contre 4 millions d’euros. Il reste en Bretagne jusqu’en 2016, où il joue 111 matchs avec Lorient, toutes compétitions confondues et marque 10 buts. En 2016, quelques jours avant le début de l’Euro en France il signe au Borussia Dortmund contre 12 millions d’euros. Avant d’arriver en Allemagne, Guerreiro repart de l’Euro en étant sacré champion avec le Portugal.

Guerreiro libre en juin…

A date, le latéral gauche a joué 210 matchs avec les jaunes et noirs pour 38 buts. En fin de contrat en juin 2023, des clubs de Premier League et de Liga, en plus de l’OM, s’intéressent à Raphaël Guerreiro. L’agence américaine Wasserman rapporte que l’OM aurait pris des contacts avancés avec le joueur dans le but d’une arrivée lors du prochain mercato estival. Cependant le portugais touche un salaire mensuel de 415 000 euros. L’OM devra convaincre le joueur de baisser ses émoluments ou de libérer de la masse salariale pour recruter Guerreiro.

Un prêt cet été pour ce jeune joueur ?

En manque de temps de jeu avec l’OM Simon Ngapandouetnbu pourrait être prêté au prochain mercato. Barré par Pau Lopez et Ruben Blanco, le jeune camerounais souhaiterait montrer ses qualités.

Formé à l’OM le jeune gardien Simon Ngapandouetnbu a signé son premier contrat professionnel avec l’OM en 2019. Il a disputé l’intégralité de ses 24 matchs avec la réserve de l’OM. S’il a été quelques fois sur la feuille de match en Ligue 1 ou en coupe de France, Simon n’a jamais joué une seule minute l’OM. Cependant ses bonnes performances avec l’équipe de jeune de l’OM lui ont permis d’être sélectionné avec le Cameroun pour la coupe du monde au Qatar. Un moment exceptionnel pour le joueur que raconte son agent Franck Belhassen à la Provence.

C’est un garçon facile et ambitieux

« Cette coupe du monde a été un cadeau du ciel pour lui. Il avait l’habitude des stars marseillaises, il a côtoyé les Camerounaises. Il a eu des soucis comme beaucoup en nom dans un centre de formation. Mais il est bien encadré par ses parents. C’est un garçon facile et ambitieux .Il se sent progressé à l’OM et a une super relation avec l’entraîneur des gardiens Jon Pascua. On fera un point cet été mais il ne souhaitera plus avoir le statut de 3e gardien » Franck Belhassen – Source : La Provence (26/03/2023)

Il est très impliqué dans nos résultats

« Il commande sa défense. Je le sens très impliqué dans nos résultats par ses performances. Dans le vestiaire il aime bien discuter avec ses équipiers. Il est peu redescendu en première partie de saisons là il commence à en enchaîner les matchs c’est important pour lui. Il est heureux de nous rejoindre même s’il continuait à être convoqué avec les pros » Fabrice Vandeputte -Source : La Provence (26/03/2023)

🔹Le dilemme est clair pour Simon Ngapandouetnbu 🇨🇲 : il aimerait être prêté cet été ou être n°2 avec l’OM la saison prochaine pour prendre son envol. En interne, les dirigeants olympiens pencheraient plutôt pour la première solution. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/bweMffg9NY — MercatOM (@Mercat_OM) March 26, 2023

Simon aurait dû être prêté en Ligue 2 au mercato d’été 2022, mais une blessure a fait échouer cette option. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, le gardien devra rapidement trouvé une solution à son manque de temps de jeu, sous peine de voir sa carrière professionnelle tournée court.

Retournement de situation dans le dossier Milik ?

Finalement l’avenir de Milik pourrait ne pas s’écrire à la Juventus. Alors que les Turinois semblaient prêts à lever l’option du Polonais, les bonnes performances d’Alvaro Morata font hésiter les dirigeants de la Juve sur l’attaquant qui doit rester une saison de plus.

🔴 L’avenir de Milik 🇵🇱 à la Juventus est maintenant incertain. Certains membres du club pensent qu’il vaut mieux se concentrer sur Morata. #TeamOM (@TuttoSport) pic.twitter.com/rLs6dzi8zP — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 25, 2023

Morata pourrait menacer Milik. Alors que la Juventus négocie depuis quelques semaines pour conserver Arkadiusz Milik, la donne aurait changé. Selon Tuttosport la Juve préférerait se concentrer sur Alvaro Morata, prêté par l’Atlético de Madrid que sur Milik. La raison serait le probable départ de Dusan Vlahovic courtisé par de grands clubs européens, notamment le Real Madrid. Si la Juve ne conserve pas le polonais, il retournera à Marseille. L’OM devra donc lui trouver un nouveau point de chute.

Milik a rejoint l’OM au mercato d’hiver 2021, en prêt avec option d’achat du Naples. Sa première saison avec l’OM se passe très bien. Il enchaine les buts, lors de six premiers mois, sous Villas-Boas et Sampaoli et l’OM pense avoir trouvé son grand numéro 9. Mais sa première saison complète est plus délicate, il se blesse régulièrement et perd la confiance de Sampaoli. Son temps de jeu et son efficacité diminuent fortement. L’arrivée de Tudor, sur le banc à l’été 2022, ne change rien pour Milik et il quitte le club cet été là. En 55 matchs, toutes compétitions confondues, le polonais a inscrit 30 buts. Milik rejoint la Juventus en prêt avec option d’achat de 7 millions plus 2 en bonus. A Turin, malgré quelques blessures, l’attaquant retrouve des couleurs. Il a joué, à date, 23 matchs pour 8 buts.

Milik est une arrivée importante

« C’est la chose la plus importante. Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic. » Massimiliano Allegri – Source l’Equipe (26/08/2022)