Mercato OM : Longoria piste un ailier gauche rapide et dribbleur?

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer lors du mercato estival. Selon les informations du média portugais A Bola, Pablo Longoria aurait coché le nom de Jovane Cabral, ailier du Cap-Vert qui évolue au Sporting !

Les pistes se multiplient déjà à quelques jours de l’ouverture du mercato d’été 2022. Pour le moment, Longoria semble avoir ciblé le poste de défenseur central et de milieu de terrain. La plupart des joueurs présents dans sa short-list évoluent dans ce secteur de jeu alors que le club manque de latéraux et d’ailiers.

C’est pourquoi ce lundi le média portugais A Bola explique que l’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer un joueur du Sporting. L’ailier gauche Jovane Cabral serait très apprécié par la direction marseillaise et ferait partie des joueurs pistés.

A Bola explique dans son article que l’OM est prêt à faire une offre afin de récupérer l’attaquant de 24 ans. Cette dernière pourrait être à hauteur de 5 à 6 millions d’euros. Cabral est un international cap-verdien capable de jouer sur les deux ailes mais aussi en second attaquant.

Rapide et dribbleur, son profil rappelle celui de Konrad De la Fuente. Plus âgé que l’Américain, il reste sur deux saisons compliquées avec le Sporting et la Lazio de Rome où il a été prêté ces derniers mois. Il n’y a joué que 4 bouts de matchs. Il ne lui reste qu’un an de contrat au club portugais

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d’y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d’avant match (19/04/2022)