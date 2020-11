Mercato OM : Longoria piste un jeune de Manchester City ?

L’Olympique de Marseille serait toujours à la recherche d’un latéral droit pour le mercato hivernal. Selon Téléfoot, depuis le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’OM s’intéresse au latéral droit burkinabé Issa Kaboré.

Après le départ de Bouna Sarr au Bayern, André Villas-Boas ne dispose que d’un seul latéral droit de métier dans son effectif cette saison : Hiroki Sakai. Même s’il a utilisé récemment son compatriote Yuto Nagatomo à ce poste, le Japonais reste un latéral gauche de métier et a été recruté afin de concurrencer Jordan Amavi.

Manchester City s’est offert les services d’Issa Kaboré lors du mercato estival. Le latéral-droit burkinabé de 19 ans a été acheté par les Skyblues mais il est prêté à Malines pour la saison 2020-21. Le défenseur burkinabé s’est engagé pour 5 saisons chez le vice-champion d’Angleterre. Formé au Rahimo FC au Burkina Faso, le joueur de 19 ans était la cible de plusieurs formations en Europe, Lyon et Lille étaient venus aux nouvelles.

Toujours a la recherche d’un latéral droit, Pablo Longoria pisterait le jeune burkinabé Issa Kaboré(19 ans) qui est prêté actuellement par Manchester City au KV Malines(D1 Belge). (@telefoot_chaine) #TeamOM pic.twitter.com/0WvdlvHVrE — David (@David1326bis) November 13, 2020

Tout proche d’enrôler l’international danois Joakim Maehle en fin de mercato, l’OM et Pablo Longoria creusent plusieurs piste. Selon Téléfoot, le jeune international burkinabé serait une des options du club oympien. Auteur d’une passe décisive avec sa sélection pour les éliminatoires de la CAN 2022 face au Malawi, Manchester City réclamerait environ 5 millions plus des bonus pour son joueur.