Mercato OM : Longoria prépare une offre de 5M€?

L’OM préparerait une offre pour recruter définitivement un élément prêté cette saison. Il s’agirait de Ruben Blanco, le portier du Celta Vigo prêté à l’OM cette saison, pourrait s’installer définitivement à Marseille.

Prêté par le Celta Vigo à l’OM cette saison, Ruben Blanco a convaincu tout le monde à Marseille grâce à son professionnalisme. Le portier formé au Celta serait notamment très apprécié dans le vestiaire grâce à sa gentillesse, sa discrétion et son éthique de travail. Son rôle n’étant pas essentiel dans la rotation, Blanco semblait se diriger vers un retour en Espagne, mais les plans semblent avoir changé.

L’OM pourrait faire une offre comprise entre 4 et 5 millions d’euros pour le gardien de 27 ans, selon les informations du media espagnol, Faro de Vigo. Le Celta ne devrait pas mettre de frein à l’opération si Blanco souhaite s’en aller.

El club francés presenta una oferta por Rubén; el Celta cuenta con el mosense, pero no pondrá trabas al jugador si se inclina por salir

Longoria séduit par la paire Lopez-Blanco

Lors de la conférence de presse de fin de saison, le président olympien avait expliqué qu’il avait adoré ce qu’il avait vu, en termes de concurrence au poste de gardien de but : « J’étais content avec les gardiens cette saison. Chapeau à Ruben Blanco. Il a bien travaillé cette saison, il a toujours été positif, il a cherché à mettre de la compétition et de la pression à Pau, de façon élégante ».

Pablo Longoria a même déclaré ceci à propos de l’ambiance au sein du petit groupe composé de Jon Pascua, l’entraîneur des gardiens et les trois portiers du groupe professionnel, Pau Lopez, Ruben Blanco et Simon Ngapandouetnbu : « L’ambiance qui a existé entre les gardiens, ça a été quelque chose de très positif. L’une des choses les plus positives que j’ai vu dans ce club ».