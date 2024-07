Mercato OM : Longoria prêt à brader Ounahi ?

Beaucoup de joueurs ont eu de la peine à convaincre cette saison. Avec le départ de Lodi, Ndiaye et celui de Sarr qui se profile, c’est maintenant au tour d’Ounahi d’être poussé vers la sortie. Longoria a fixé le prix qu’il faudra débourser pour s’offrir le Marocain.

Lui non plus n’aura pas convaincu cette saison. Azzedine Ounahi, arrivé il y a un an et demi, devrait également quitter l’OM cet été. En perdition au milieu de terrain après une blessure à l’orteil, le Marocain n’aura jamais réellement montré son niveau, lui qui était une révélation de la coupe du monde 2022. Roberto De Zerbi aurait acté son départ et ne compterait pas sur lui.

Ounahi au rabais ?

Roberto De Zerbi a acté un départ d’Azzedine Ounahi. Les dirigeants espèrent au moins une douzaine de millions d’euros et continuent de prospecter dans les différents championnats du top 4 afin de trouver un point de chute attrayant pour le Marocain, qui hésite à partir dans le… pic.twitter.com/C5CMfAt3mU — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 19, 2024

Selon l’Équipe, l’OM aurait fixé le prix de son joueur à 12 millions d’euros. Certains clubs du Qatar seraient prêts à débourser cette somme et pourraient passer à l’attaque prochainement. Le Marocain suscite aussi l’intérêt du Betis et du Bayer Leverkusen mais le club espagnol souhaiterait concrétiser cette opération par un prêt, ce que l’OM n’acceptera pas. Pour rappel, Angers dispose de 30% sur le prochain transfert d’Ounahi…