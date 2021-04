Mercato OM : Longoria serait bien prêt à miser sur l’expérience de Vidal et la pépite Thiago Almada

Pablo Longoria va devoir être malin et bien vendre pour réussir son mercato estival. Le président olympien et son coach Jorge Samapoli auraient bien les deux joueurs sudaméricains Arturo Vidal et Thiago Almada dans leur viseur…

En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a donné les orientations du prochain mercato. Si le président n’a pas voulu confirmer le nom de Thiago Almada, il a confirmé qu’il y aurait un mélange de joueurs d’expérience et de jeunes prospects !

On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites »

« Je n’aime pas parler de manière individuelle de joueurs tant que l’opération n’est pas conclue. On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites » comme on dit, pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

Vidal et Almada bien dans le viseur ?

Ce jeudi, le journal l’Equipe confirme la tendance mais aussi deux pistes sud-américaines. En effet, Arturo Vidal (33 ans, Inter Milan) et Thiago Almada (20 ans, Velez Sarsfield) seraient bien dans les listes de recrutement de Longoria et Sampaoli. Le premier dispose d’un contrat jusqu’en 2022 et n’entre pas vraiment dans le plans de Conte (il a quand même participé à 23 matches de Serie A cette saison). Par contre, l’international chilien bénéficie d’un énorme salaire qui ne correspond pas aux moyens de l’OM. Le second vient d’avoir 20 ans et dispose lui d’un contrat à plus long terme avec Velez jusqu’en 2023. Le meneur de jeu aura lui un salaire bien plus abordable mais le montant de son transfert devrait être élevé, au moins 12M€, chiffre qui pourrait monter jusqu’à 20M€. Dans les deux cas, l’OM doit faire face à de la concurrence et surtout des montants de salaire ou de transfert trop élevés.

Si tu vends et sais bien investir ensuite — Longoria

Longoria l’a expliqué, il faudra vendre avant de recruter. « Nous ne sommes pas dans une situation critique. Mais ce n’est pas le moment de demander un effort économique au propriétaire. Je considère la vente de joueurs, non comme une perte, mais comme une possibilité. Si tu vends et sais bien investir ensuite… »