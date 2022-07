Mercato OM : Longoria proche de faire signer la troisième recrue ?

Alors que des rumeurs annoncent une prolongation de contrat de William Saliba à Arsenal, l’Equipe estime que Pablo Longoria travaille sur ce dossier et mais espère un accord avec un autre défenseur central…

L’Olympique de Marseille a besoin de renforts à plusieurs postes mais s’est déjà bien étoffé au poste de défenseur central. Isaak Touré et Samuel Gigot sont venus apporter un plus dans l’effectif d’Igor Tudor après le départ de Saliba et Kamara. Nyakossi devrait venir renforcer la réserve et un autre défenseur plus expérimenté serait aussi proche de signer…

Longoria proche de faire signer un autre défenseur central ?

Selon le quotidien sportif, « Pablo Longoria et ses hommes sont aussi sur le point de ficeler l’arrivée d’un autre défenseur central, plus confirmé. Il ne s’agit pas, a priori, de William Saliba, de retour de prêt à Arsenal et dont la situation pourrait être étudiée à la fin du mercato si ses perspectives de temps de jeu chez les Gunners ne sont pas bonnes. »

Dossier Saliba. Toujours sous le coude pour Longoria mais ce dernier attendra la dernière semaine d’Août afin de voir si c’est possible… voir la situation sportive du joueur, notamment.

Saliba n’a pas prolongé à Arsenal & ne compte pas le faire… pr le moment. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 13, 2022

Ça me déçoit un peu de Saliba

« Ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)