Mercato OM : Longoria rapidement fixé pour sa première recrue (défensive) ?

Le mercato de l’OM va-t-il enfin débuter ? La DNCG a donné son feu vert, les joueurs reprennent l’entrainement ce mercredi et Pablo Longoria travaille activement sur le mercato. Une cible prioritaire en défense va faire son choix !

Le journaliste italien, Gianluca Di Marzio annonçait que le club marseillais était tout proche d’enrôler Isaac Touré ! Si, selon ses informations, rien n’est encore conclu, les négociations seraient bien avancées notamment avec l’entourage du joueur. La conclusion serait proche avec un transfert aux alentours de 7M€. Touré avait fait savoir qu’il prendrait sa décision après l’Euro U19. L’Equipe de France vient d’être éliminée par Israël et le défenseur du HAC n’a pas été à son meilleur niveau, il a même marqué contre son camp. Selon Luca Bendoni, l’OM reste en pole position dans le dossier…

« Les négociations entreront bientôt au stade final. Le joueur est actuellement impliqué dans l’Euro-U19 (il vient d’être éliminé en demi-finale) L’Olympique de Marseille tient beaucoup à lui : deal proche d’une fin. Beaucoup de clubs intéressés, mais on me dit que l’OM est en pole position. » Luca Bendoni – source : Twitter (28/06/2022)

Isaak Touré situation.⏳️

🔹️ Negotiations will enter soon at final stage. The player is currently involved in Euro-U19. 🇫🇷

🔹️ Olympique de Marseille are very keen on him: deal close to an end. ⚪️🔵 #TeamOM

🔹️ Many clubs interested, but I’m told OM are in front seat. #OM pic.twitter.com/3Ynzbls66T

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 28, 2022