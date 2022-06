Mercato OM : Longoria rate un autre milieu après l’échec Witsel ?

Le mercato de l’OM tarde à décoller, la DNCG n’a pas donné son feu vert. Du temps perdu qui n’aide pas Pablo Longoria pour boucler ses dossiers, Axel Witsel était proche de signer et devrait finalement rejoindre l’Atletico. Une autre piste chaude au milieu pourrait aussi filer ailleurs…

En effet, selon le quotidien Bild, Riechedly Bazoer serait tout proche de s’engager avec le Borussia Mönchengladbach. Le défenseur central de 25 ans est en fin de contrat après son passage au Vitesse Arnheim. Bazoer devrait venir remplacer Matthias Ginter. L’OM aurait donc raté ses deux premiers choix au poste de milieu défensif, une priorité suite au départ libre de Boubacar Kamara. La solution pourrait être du côté de la Liga, Francis Coquelin est une cible annoncée…

Witsel et Bazoer ratés, Coquelin comme solution ?

Au micro de France Bleu, Le milieu de terrain avait évoqué l’intérêt de ces clubs français. Il ne se fermait aucune porte mais affirmait être bien en Espagne. Restera-t-il en Liga ou tentera-t-il l’aventure avec l’OM afin de jouer la Ligue des Champions?

« Apparemment, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir. Après, j’ai un contrat à Villarreal, donc on va voir ce qui va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte. Pour l’instant, je suis bien concentré pour bien me préparer, être bien physiquement pour reprendre la saison avec Villarreal. Mais on sait qu’un mercato c’est long et donc on verra ce qui se passe. Pour l’instant, je suis très heureux en Espagne » Francis Coquelin – Source : France Bleu (19/06/2022)