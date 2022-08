Mercato OM : Longoria relance la piste Harit !

L’Olympique de Marseille aurait relancé la piste menant à Amine Harit selon les informations du journal L’Equipe… Seulement, le deal a peu de chance de se concrétiser.

Le milieu offensif Amine Harit est toujours sous contrat avec Schalke 04 mais le club allemand souhaiterait s’en débarrasser. Son salaire imposant n’arrange pas l’écurie de Bundesliga qui aimerait lui trouver un point de chute dès cet été.

La piste Harit relancée mais peu de chance que ça se fasse?

En négociations avec plusieurs clubs dont Leicester dernièrement, l’international marocain aurait été recontacté par l’OM d’après les informations du journal L’Equipe. Le quotidien sportif explique également que le deal a peu de chance de se concrétiser.

Proche de Sampaoli, le milieu offensif rentrerait parfaitement dans le système d’Igor Tudor en jouant derrière l’attaquant. Pour cette position, les Marseillais semblent avoir jeté leur dévolu sur l’international ukrainien Ruslan Malinovskyi. RMC affirme que ce deal pourrait rapidement se boucler.

Avant la fin de la saison, Amine Harit avait réaffirmé dans une entretien pour le Dauphiné, son attachement à Marseille. Il expliquait son envie de jouer la Ligue des Champions et sa volonté de s’imposer à l’OM.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire).