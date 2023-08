Mercato OM : Grosse révélation sur le dossier Sanchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ d’Alexis Sanchez à l’Inter Milan. L’international Chilien a réalisé une saison pleine avec le club olympien en inscrivant 18 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Assurant à travers ses réseaux sociaux que son départ de l’OM ne relevait pas de sa volonté, Pablo Longoria a été interrogé sur le départ de son joueur en Italie.

Alexis Sanchez effectue le chemin inverse de Joaquin Correa. Le Chilien de 34 ans fait son retour à l’Inter Milan où il avait pris part à 109 matchs, inscrit 20 buts, délivré 23 passes décisives et remporté 3 trophées, dont le titre de Serie A en 2021.

« El Niño Maravilla » a assuré à travers un message publié sur son compte Instagram que son départ ne relevait pas de sa volonté. « Je voudrais aussi éclaircir certains sujets : j’ai toujours voulu rester à Marseille, a-t-il écrit. Cela ne dépendait pas que de moi. Il faut être deux pour se mettre d’accord. La direction technique avait d’autres choix que je respecte », a-t-il dénoncé.

Le message d’Alexis Sanchez après son départ de l’OM. #TeamOM pic.twitter.com/118RqLwlcz — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 25, 2023

« Je remercie Sanchez pour ce qu’il a fait mais en tant que dirigeant, on doit prendre des décisions »

#Longoria : « Je remercie Sanchez a fait pour nous et qu’un joueur de son niveau a cru en notre projet. Je n’ai que des paroles pour remercier son aspect sportif et son professionnalisme. Mais en tant que dirigeant, on doit prendre des décisions. » #OM #ConfOM pic.twitter.com/OniSag8b6n — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

Interrogé sur le départ d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria a rendu hommage au joueur: « Je remercie Sanchez a fait pour nous et qu’un joueur de son niveau a cru en notre projet. Je n’ai que des paroles pour remercier son aspect sportif et son professionnalisme, a-t-il déclaré.

Dans la tête des dirigeants et dans les discussions, Alexis Sanchez a toujours été d’actualité. Jusqu’au dernier moment pour voir s’il pouvait être compatible dans l’effectif. On a abandonné la piste dans les dernières semaines. Il y avait toujours de la tentation de le faire revenir mais en tant que dirigeant, on doit prendre des décisions« , a ajouté le président de l’OM.