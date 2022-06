Mercato OM : Longoria résigné par Radonjic ?

De retour à Marseille, Nemanja Radonjic sera présent pour la reprise de l’entraînement de l’OM prévu dans quelques jours. En prêt à Benfica, l’international serbe n’a pas convaincu en réalisant des performances compliquées à Lisbonne et revient à Marseille, un club qui ne compterait pas sur lui.

Selon L’Équipe, bien qu’il soit poussé vers la sortie, Radonjic ne serait pas contre rester à l’OM, où il a un salaire confortable et encore un an de contrat. Longoria souhaiterait comme à d’autres joueurs qui reviennent de prêt, lui trouver une porte de sortie. Chose compliquée puisque Nemanja Radonjic touche un salaire qu’il aurait du mal à avoir dans un autre club. Le quotidien sportif explique que l’OM aurait accepté les conditions et se dit qu’un départ de l’ailier gauche va être compliqué à régler. Cependant, certains médias serbes ont émis l’hypothèse d’un retour en Serbie pour Radonjic.

Un retour à l’Etoile Rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment – Radonjic

Nemanja Radonjic va-t-il désormais entrer dans les plans de Jorge Sampaoli, alors qu’un retour d’Amine Harit semble en discussion… Le joueur lui-même reste incertain.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement avec l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile Rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… » Nemanja Radonjic – Source : Conférence de presse (28/05/2022)

