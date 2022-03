Mercato OM : Longoria sait déjà qu’il va devoir sortir environ 45M€ !

Alors que l’OM va récupérer 90M€ dans le cadre de la vente des 13 % de la société commerciale au fonds d’investissement luxembourgeois CVC, le club va devoir payer les options d’achats de quatre joueurs prêtés cette saison.

Si William Saliba et Amine Harit n’ont pas d’option d’achat dans leur contrat de prêt, ce n’est pas le cas de quatre autres joueurs. L’OM est maintenant certain d’avoir assuré le maintien et voit donc une partie des options d’achat validés.

A lire : Ces maillots de l’OM « concepts » qui font le buzz sur les réseaux

Le portier Pau Lopez prêté par l’AS Roma devait jouer 20 matches avec le club phocéen pour qu’il soit transféré en fin de saison. Montant de l’opération : 12M€ et un contrat jusqu’en 2026.

𝗣𝗮𝘂, 𝗲𝗹 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮́𝗻 🛡🇪🇸 Desde su arribo a Marsella, @paulopez_13 ha sido un grandísimo protector del marco 👊pic.twitter.com/hQAKm1Xkdc — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) March 24, 2022

Cengiz Under, lui aussi prêté par l’AS Roma, devait lui attendre que l’OM se maintienne en Ligue 1 et c’est chose faite. Montant de l’opération : 8,4 M€ et un contrat jusqu’en 2025 plus 20% sur une éventuelle future vente…

Guendouzi, un contrat de seulement 3 ans

Prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi avait lui aussi une option d’achat liée au maintien. Montant de l’opération : 11M€ et un contrat jusqu’en 2025.

Football London rapporte que la condition pour transformer l’option d’achat de Guendouzi avec l’OM en obligation d’achat est le maintien de Marseille en Ligue 1 à l’issue de la saison ! pic.twitter.com/9Ax7dyN1qN — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 25, 2021

Milik définitivement marseillais cet été, avant un transfert ?

Enfin Arek Milik qui a été prêté par le Napoli en janvier 2021 sur 18 mois dispose d’une option d’achat qui est devenu obligatoire dès le premier point pris par l’OM en championnat. Montant de l’opération : 8M€ plus 4 de bonus avec un pourcentage de 20% en faveur de Naples sur la plus-value d’une future revente (selon RMC Sport et Sky Italia).

Le total avec les prêts payants d’Under et Lopez s’élève à un peu moins de 45M€ bonus compris. Pablo Longoria ne va pas payer cette somme en juin prochain, mais seulement les premières échéances surement réparties sur la durée des contrats.

L’ancien directeur sportif devenu président était ravi d’avoir bouclé le dossier Milik lors du mercato hivernal 2021…

Nous montrons l’ambition du club

« Je suis très satisfait car nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. C’est un très bon joueur. Nous montrons l’ambition du club et je tiens à remercier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour la détermination affichée dans le deal. On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile. Merci au club pour son ambition et au joueur pour sa volonté de venir à l’OM. Arkadiusz Milik a des qualités technique et physique, il a une bonne capacité à finir les actions. Il a prouvé qu’il avait de la personnalité à Leverkusen quand il était très jeune, à l’Ajax mais aussi plus récemment avec Naples en Ligue des Champions ou encore avec l’équipe nationale où il a montré beaucoup de détermination ». Pablo Longoria – source : OM.fr (janvier 2021)