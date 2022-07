Mercato OM : Longoria tout proche d’un accord avec ce prestigieux attaquant ?

D’après les informations de La Provence, Alexis Sanchez serait bel et bien sur les tablettes de l’OM et serait même très proche du club. Longoria entretiendrait des discussions depuis plusieurs jours avec l’entourage du joueur.

Selon La Provence, Alexis Sanchez serait très proche de l’OM. Alors que son contrat se termine dans un an, pour que l’affaire se fasse, le chilien devrait résilier son contrat avec l’Inter Milan. Le club phocéen devra donc faire de la place dans le secteur offensif afin de pouvoir signer le joueur de 33 ans. Mais comme l’affirme le quotidien régional, « personne n’est intransférable » et Bamba Dieng serait poussé vers la sortie, donc tout est encore possible.